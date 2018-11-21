Синоптики прогнозируют резкое похолодание к концу недели. Лучший способ согреться – горячий чай в уютной атмосфере. Чайная кондитерская «Грибушин» отметила день рождения уникальным мастер-классом для любителей этого напитка и просмотром фильмов о знаменитой пермской династии.

Тодди, говоря простым языком, смесь классического чая с добавками - грушей, например, или ароматравами. На мастер-класс собрались ценители чая, знатоки его полезных свойств.

В чайной кондитерской "Грибушин" работают профессионалы. Посетителям предлагают десерты и, конечно, изысканные напитки. Учредители хотят возродить традиции чаепития, и говорят, уже получается.

Варвара Кальпиди, соавтор проекта "Грибушин": "Если судить по тому, как красиво это заведение, как оно пользуется спросом, какие напитки здесь подают, то я думаю, что да, все легло, пермякам нравится, особенно находиться в историческом здании, историческом центре".

Здесь же можно было посмотреть фильмы о знаменитой пермской династии Грибушиных.

Уникальный интерьер чайной кондитерской - стилизация под рубеж веков, модерн или ар-нуво.

Дмитрий Мосягин, соавтор проекта "Грибушин": "Этот стиль отличается от других своей плавностью, неспешностью, изгибами, напоминающими природные контуры".

А все вместе создает уникальную атмосферу. Чайная уже обрела достаточно почитателей среди пермяков. Некоторые уже называют себя завсегдатаями.

Николай Иванов: "Сама атмосфера, вплоть до интерьера, книжных полок, она располагает к какому-то вдумчивому, спокойному чаепитию".

В чайной кондитерской "Грибушин" утром, днем и вечером готовы в этом способствовать.