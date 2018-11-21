«Живая нить» - творческий марафон национальных культур

В Перми стартовал Всероссийский форум национального единства. В рамках творческой программы форума состоится ежегодный конкурс музыкальных проектов «Живая нить». Насыщенная программа Форума подразумевает как деловую, так и творческую часть. Творческая часть программы будет представлена в формате Межрегионального конкурса музыкальных программ коллективов, демонстрирующих многообразие народов, проживающих на территории России. В течение двух дней артисты из Республик РФ и Пермского края покажут разнообразие не только культурных традиций, но и жанров: народные песни, инструментальные композиции, танцы, фольклорные выступления, дефиле национальных костюмов. По итогам просмотров лучшие коллективы будут награждены дипломами и памятными подарками. Форум будет проходить в Пермском доме народного творчества до 23 ноября.