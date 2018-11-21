В лобовом ДТП погибли два человека
Серьезная авария произошла на окраине Перми на ул. Таежная в микрорайоне Соболи недалеко от Бродовского тракта. Предваирительно установлено, что водитель "Nissan" не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с "Subaru". В итоге предполагаемый виновник ДТП и его пассажирка скончались на месте, еще один человек госпитализирован.
Как нам сообщили в ГИБДД, погибший получил права всего неделю назад, а на днях попался в нетрезвом виде.
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