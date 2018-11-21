Здоровый позвоночник

Современный способ почувствовать легкость. Одна из пермских клиник предлагает опробовать его всем, в чьей жизни недостаточно движения.

Сергей - преподаватель в политехническом университете, но его хобби - пчеловодство. В конце лета во время сбора медового урожая, у него сильно заболела спина.

Сергей Сьянов, преподаватель ПНИПУ: "Мы на пасеке справляемся, обычно на пасеке пчёлами ужалишься и всё, а тут получилось так, что я уже не мог наклониться, ботинки застегнуть, ноги плохо поднимал. Пришлось идти врачам сдаваться".

Сергей решил пробовать обследоваться в клинике «Доктор Ост». И выяснилось, что у него, если говорить простым языком, началось воспаление в позвоночнике. Помимо уколов, доктор назначил лазерные процедуры. Во-первых, эта процедура обладает очень хорошим обезболивающим эффектом, а во-вторых, лазерные лучи проникают вглубь тканей и вызывают активацию и восстановление повреждённых тканей.

Клиника «Доктор Ост» специализируется на лечении суставов и позвоночника. Помимо лазерной процедуры, снимает боль и устраняет воспалительные процессы "PRP-терапия". Она начинается с забора крови у пациента, далее с помощью центрифуги из крови выделяют плазму, обогащенную тромбоцитами.

После процедуры центрифугирования наша кровь выглядит вот так. Сверху плазма, обогащённая тромбоцитами, а снизу осело всё то, что нам не надо.

Именно эту плазму вводят пациенту в сустав или вдоль позвоночника, где есть повреждения. Этот метод улучшает регенерацию костных тканей, что позволяет лечить такие болезни, как артрит, артроз, остеохондроз и межпозвонковые грыжи.

Наталья Данилова, врач-невролог Центра «Доктор Ост»: "Почему тромбоцитами, потому что они несут в себе фактор роста и улучшают регенерацию тканей, очень активно регенерируют хрящевую костную ткань, улучшает связочно-сухожильный аппарат".

Сейчас самое время пролечить позвоночник и суставы, в клинике действует специальное предложение ноября, скидки на все аппаратные процедуры.