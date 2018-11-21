Тонкий лёд не пугает рыбаков

Рано утром инспекторы проверили лёд на Каме. Несмотря на то, что лёд еще не окреп, здесь каждый день полно рыбаков. Опасность, предупреждения и даже штрафы никого не пугают.

Как только на реках Пермского края образуется корка льда, сюда спешат рыбаки. И сразу попадают в сводки МЧС, рискуя жизнью ради улова.

Максим Русских сегодня один из первых на огромной акватории реки Мулянка. Ему надо успеть пробурить около 20 лунок и занять самые рыбные места, с рассветом по тонкому льду могут прийти до 50 человек. Рыбак признается, его увлечение уже пожизненная болезнь: "Азарт. Все лето ждешь первого льда".

На лед выходят и тогда, когда его толщина меньше коробка спичек. И каждый год в самых популярных местах для рыбалки - в районе Камских шлюзов, на больших и малых речках - гибнут люди. Уже в ноябре есть человеческие жертвы.

Юрий Губин, заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах МЧС России по Пермскому краю: "На данный момент на водоемах Пермского края уже зарегистрировано два происшествия, где погибли 2 человека. Один в районе поселка Нижний Лух катался на квадроцикле, в Ильинском районе человек непонятно зачем оказался на льду, возможно, для оценки прочности льда. Провалился под лед и утонул".

Несмотря на обманчивую толщину льда в 10 - 15 сантиметров, кода он кажется безопасным, трагедия может случиться с каждым, тогда нужно знать элементарные меры безопасности.

Мало кто знает, но жизнь вам может спасти обычный рыбацкий бур. Если провалились, и края лунки небольшие, бур может удержать на поверхности.

По неокрепшему льду надо идти крайне осторожно. Снег может внушать доверие, но под ним практически всегда оказывается вода.

В МЧС предупреждают - не стоит выходить на лед до наступления по-настоящему суровых морозов, когда столбик термометра упадет ниже 10 градусов. Нужно всегда помнить о своей безопастности.

Самое главное помнить, что вы хозяева своей жизни и не стоит рисковать понапрасну.