Пермь. Новости культуры 20.11.2018
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- В Перми завершились гастроли Государственного русского драматического театра из Ижевска. Этот театр неоднократно номинировался на «Золотую Маску», а в этом году впервые представлен на премии сразу в 6-ти номинациях за постановку «Король Лир».
- 24 страны, 54 региона, две тысячи участников. В Удмуртии прошли вторые Парадельфийские игры.
- В Перми состоялся благотворительный фестиваль «Котябрь». В нём приняли участие 20 кошек из приюта «Матроскин».
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