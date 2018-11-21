Добрянского лихача отправили в колонию

Житель Добрянки осужден за применение силы в отношении полицейских. Летом Виктор Фоштер пьяным сел за руль и гонял по городу, скрывался от ДПС, а когда его задержали, оказал сопротивление. Инцидент произошел 23 июля. К этому моменту молодой человек лишь месяц провел на свободе после освобождения из тюрьмы. Мужчина взял у друга покататься автомобиль ВАЗ и ездил по Добрянке, пугая прохожих. В один из моментов прокатил на капоте сотрудника ГИБДД, который пытался остаовить лихача. Затем автомобиль выехал на тротуар и остановился. Нарушителя приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима.

