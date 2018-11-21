Голос каждого народа будет услышан

В Усть-Качке открылся Всероссийский форум национального единства. На три дня регион превратился в общероссийскую площадку, где практики, эксперты и ученые в формате открытого диалога обсудят вопросы национальной политики и национальных отношений в России.

Гостями Прикамья станутт более 500 делегатов из 45 субъектов Российской Федерации. Запланирован ряд деловых мероприятий, научно-практических дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам межнациональных отношений в России, воспитания гражданственности и укрепления единства российской нации.

Традиционно в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

Событием культурной программы станет ежегодный конкурс музыкальных проектов "Живая нить", который открывается завтра на площадке Пермского Дома народного творчества "Губерния".