Выбран проектировщик Первого Пермского микрорайона. Итоги конкурса подвело агентство ипотечного жилищного кредитования. Согласно условиям контракта подрядчик обязан выполнить все работы в течение 150 дней. Отсчет пойдет с 10 декабря. Компания «Пермпромпроект» должна будет выполнить проектные работы и провести их экспертизу, после которой будет определена стоимость достройки объекта.

Первую очередь Первого Пермского микрорайона должны были сдать в третьем квартале 2015 года. Сначала сроки сдачи были нарушены, затем строительство прекратилось вообще. Застройщик был признан банкротом. Своих квартир ждут около 300 семей. Сейчас работа с обманутыми дольщиками в крае идет согласно новому механизму достройки проблемных домов. Основной принцип – ЖСК заключает договор с ПАИЖК, затем под контролем агентства проводятся все необходимые процедуры. Достройка первого незавершенного дома началась на минувшей неделе.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Одно из основных требований, которое учитывалось при принятии этого законодательства, – абсолютно прозрачная процедура по выбору подрядчика. Мы сознательно усложнили процедуру проектно-сметной документации. Государственная экспертиза на все этапы проекта".