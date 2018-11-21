В Перми открылся первый международный Форум моды. Большинство мероприятий будет проходить в стенах Музея современного искусства.

Каждая из этих моделей показывает своё любимое черное платье, которое, как говорила Коко Шанель, должно быть в гардеробе у каждой девушки. Этим дамам далеко за 50, но на подиуме они выглядят достаточно уверенно.

На первом международном модном форуме такой показ впервые организовала Любовь Копанёва. Она стала моделью, как только вышла на пенсию. В последние годы манекенщицы серебряного возраста в мировой индустрии моды стали особенно популярны. Примером тому служит 84-летняя Кармен Делль`Орефис, которая до сих пор является лицом многих популярных брендов.

Любовь Копанёва, спикер на международном форуме Fashion Planetarium: "У нас таких требований по росту, по весу нет. Вот видите меня, у меня не модельный рост, не модельная комплекция, но тем не менее, я принимаю участие в показах".

На модном форуме были представлены последние тенденции в одежде. Причём свои вещи показывали в основном пермские дизайнеры.

Главный тренд зимы 2019 года – шуба из искусственного меха, но с веселым принтом. Далее жакет со спущенными плечами и главный тренд – съемные карманы, которые в виде пояса снимаются и надеваются на любое изделие.

Среди гостей форума - продюсеры и режиссеры модных показов. Например, Артем Кривда, он ставил недели моды в Москве. Еще один звёздный спикер - Гала Борзова, она входит в топ-5 стилистов России и сотрудничает с самыми известными модными журналами. Среди ее клиентов певица Глюкоза, актриса Рената Литвинова, телеведущая Тина Канделаки.

Елена Иванова, член оргкомитета Первого международного форума моды: "Это умные и интересные люди, которые диктуют российскую моду на сегодняшний день, и в принципе спикеров очень много".

В рамках форума проходит конкурс стилистов «Стильная шпаргалка», по итогам которого победитель будет гордо носить имя лучшего стилиста в Пермском крае.