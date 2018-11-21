В Пермской региональной службе по тарифам подтвердили, что цены на тепло в ближайшее время меняться не будут. Если изменения и произойдут, то только планово и уже в следующем году. Ответ РСТ был необходим в связи с последними событиями, которые, в перспективе, могли повлечь рост неплатежей населения за коммунальные ресурсы. Ресурсники связывают этот процесс со слухами о скорой отмене существующих тарифов, установленных для компании. Якобы некоторые жители, ожидая этого, сознательно не оплачивают квитанции. Основываясь на позиции регионального регулятора, в ПСК обращаются к пермякам с просьбой не копить долги. Счета за октябрь остались на прежнем уровне и не изменятся до конца года. При возникновении вопросов можно обратиться за разъяснениями по номеру телефона, указанному на квитанции.

Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс»: "Энергетики обращают внимание, что от своевременной оплаты потребляемых ресурсов зависит надежное и качественное теплоснабжение населения в отопительном сезоне. Именно из этих средств финансируется ремонтная кампания, а значительная часть платежей поступает в счет оплаты топлива и энергоресурсов".