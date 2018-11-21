Следить за порядком в городе будут квартальные

Депутаты Пермской городской думы в первом чтении одобрили проект бюджета на будущий год. Так, доходы в 2019 году запланированы в объеме 27,5 миллиардов рублей, из них 12 миллиардов будет потрачено на образование. Окончательно проект бюджета депутаты планируют принять уже в декабре.

А пока Пермь готовится к новому проекту по контролю за состоянием благоустройства. Для этого город предлагают разделить на 62 квартала, в каждом поставить особого инспектора - квартального, который будет отвечать за вверенную ему территорию. Контактировать с предпринимателями, ТСЖ, следить за своевременной уборкой снега и мусора. Вопросов к новой схеме работы у депутатов появилось много, пилотный проект пока работает только в центральном районе Перми.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Мы в начале пути, пока мы фиксируем нарушения, и надо добиться, дальше работая над расширением этой услуги, надо добиться того, чтобы все те нарушения, которые сегодня фиксируются, в том числе и по инициативе граждан, а не только самих квартальных, они разрешались. И главным итогом здесь станет оценка горожанами ситуации по наведению порядка в территориях".

В рамках часа депутата администрация города впервые отчиталась о реализации муниципально-частного партнерства. Здесь пока особо выделяют два проекта. Первый - это возрождение горнолыжной базы на реке Егошиха в черте города, место то же, даже название предлагают сохранить «Северный склон». Второй - это возвращение к планам открытия крематория. Сегодня уже есть недостроенное здание, в которое инвестор должен вложить порядка 200 миллионов рублей, только после этого можно будет говорить о старте бизнес-проекта.

Сергей Богуславский, депутат Пермской городской думы: "Тема это остаточно животрепещущая, и можно сказать, что это одно из перспективных направлений привлечения денег, в том числе и в бюджетную отрасль. Мы понимаем, что объем средств на социальную инфраструктуру, культуру и т.д., он недостаточен. А если мы можем привлечь частные деньги на эти проекты - это будет большой плюс для города".