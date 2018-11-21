На Яйвинской ГРЭС временно перекроют движение транспорта
Предупреждение от регионального Минтранса. 21 ноября на Яйвинской ГРЭС временно перекроют движение транспорта с 10.00 до 13.00 часов. Здесь будут вестись работы на гидротехнических сооружениях. В связи с чем будет закрыта плотина. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.
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