Предупреждение от регионального Минтранса. 21 ноября на Яйвинской ГРЭС временно перекроют движение транспорта с 10.00 до 13.00 часов. Здесь будут вестись работы на гидротехнических сооружениях. В связи с чем будет закрыта плотина. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.