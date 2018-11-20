В Перми с успехом прошли гастроли Русского драматического театра Удмуртии
В Перми с успехом прошли гастроли Государственного Русского драматического театра из Ижевска. Пермякам артисты из Удмуртии показали три спектакля - фантазию по мотивам произведения Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" , "Чайку» Чехова и зажигательную комедию с грузинским акцентом «Хануму».
Удмуртский драматический театр появился в 1935 году и пережил немало перемен. В репертуаре спектакли от классических до современных. Неоднократно театр номинировался на «Золотую Маску», а в этом году впервые представлен сразу в 6 номинациях за постановку «Король Лир».
Яков Ломкин, главный режиссер Государственного Русского драматического театра: "Приятно, что мы в тренде, что мы на каком-то современном языке говорим, что критики нас жалуют. Тенденция провинциальных театров радует, сейчас много всего интересного происходит в пространстве не столичных театров, много тенденций, которые мы поддерживаем, меняется язык".
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