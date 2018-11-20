Сотрудники ГИБДД провели флешмоб в Интернете

18 ноября - день памяти жертв ДТП. Сотрудники ГИБДД в Прикамье провели в Интернете своеобразный флешмоб с репостом памятной картинки. Для многих это стало еще одним поводом задуматься о необходимости соблюдения правил дорожного движения и вспомнить всех погибших в дорожных авариях.

Игорь Кетов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, отмечает: "У нас около 300 тысяч просмотров в Интернете, и мы благодарны тем, кто участвовал в этом мероприятии, я надеюсь, что совместными усилиями наши дороги будут более безопасными. Пост был обращен к гражданам, чтобы они вспомнили, что необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, вспомнили всех безвременно ушедших в ДТП и обратили внимание других на соблюдение правил дорожного движения».