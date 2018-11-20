Пермь. Новости культуры 19.11.2018

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- В Пермском театре «У моста» состоялась премьера - спектакль в жанре оперетты «Женихи» . Произведение, написанное Исааком Осиповичем Дунаевским более 90 лет назад, по словам режиссера- постановщика Аллы Чепеноги, актуально и сегодня.

- Рок-опера “Иисус Христос - суперзвезда”, написанная в 1970 году, стала первым произведением в этом жанре. Сегодня она считается классикой. Хотя с момента ее создания минуло 45 лет, и по сей день не утихают споры, касающиеся ее содержания. И это неудивительно, так как во все времена вольная трактовка текстов священных книг различных религий вызывала неоднозначную реакцию в обществе. Видимо, теперь споры возникут и в пермском Театре-Театре, потому что меньше через месяц здесь состоится премьерный показ этого спектакля. О его музыкальной составляющей "Новостям культуры" рассказала Татьяна Виноградова - заведующая музыкальной частью в Театре-Театре.