В семье из Александровска родился 15-й ребенок, сообщает издание ProPerm.ru. Речь об Андрее и Оксане Богомоловых, которые женаты уже 27 лет. В прошлом году президент РФ Владимир Путин наградил их орденом «Родительская слава». Сравнительно молодая награда пришла на смену упраздненной - ордену «Материнской славы». Отличие в том, что теперь звание получают оба родителя. Орден считается очень почетной наградой.

Вместе с Орденом Родительской славы супругам присвоили звание ветеранов труда - ведь рожать и достойно воспитывать детей дело не из легких.

Все дети в семье Богомоловых родные. На сегодняшний день это самая многодетная семья в Пермском крае.