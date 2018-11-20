В Прикамье сократят до 1700 человек
Неутешительные данные приводит Федеральная служба статистики. В четвертом квартале 2018 года будут сокращены до 1700 человек. Из них почти 35 процентов заняты в организациях обрабатывающих производств.
В третьем квартале в режиме неполного рабочего времени работали 22,5 тыс. сотрудников, из них большая часть по соглашению между работником и работодателем.
На 16,5% увеличилось число сотрудников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы.
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