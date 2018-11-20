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На Пермь надвигаются 20-градусные морозы
В Пермь идут 20-градусные морозы. Со среды в регион начнет поступать арктический воздух. Таков прогноз синоптиков. 23 ноября ожидается кратковременное сильное похолодание с минимальной температурой -15…-20С, по востоку до -23С. При этом высота снежного покрова к концу недели может достигать 18-20 см.
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