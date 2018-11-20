В Пермском крае разрушается первый в России учительский дом

В учительском доме в деревне Разино Кудымкарского района из-за просевшего потолка приостановлена работа детского сада. Здание построено всего 8 лет назад. Но как оказалось, деревянные балки перекрытий уже успели прогнить.

Светлана Никулина теперь видит внука каждый день. Родители вместо детского сада везут его к бабушке. Все из-за того, что дошкольное учреждение закрыли, там провисла крыша.

Светлана Никулина: "Если сидим дома, не работаем, как это - нормально? Все родители возмущаются".

Учительский дом в деревне Разино - первый из подобных ему в Прикамье и даже во всей России. Под одной крышей детский сад, школа и квартира семьи педагогов. Но такой крыше над головой сегодня не позавидуешь.

Над помещением детского сада прогнили деревянные балки, в итоге потолок провис, в группе пошёл дождь. Из-за прогнивших балок стала течь крыша, на потолке образовались подтёки, а сейчас можно наблюдать черную плесень.

Здание построили местные предприниматели 9 лет назад, потом его выкупила районная администрация за 5 миллионов рублей. Гарантийный срок постройка выдержала. Но теперь учительский дом, где каждый день находятся дети, требует серьезных вложений. Районный бюджет выделил 260 тысяч рублей на исправление дефектов, подрядчик определен.

Валерий Климов, глава администрации Кудымкарского муниципального района: "До 10 декабря ремонтные работы должны быть выполнены, и детский сад открыт для дальнейшей работы".

Есть мнение, что проблема кроется в выборе проекта. Подобные строения подходят для теплых регионов, но никак не для Урала. Пока будет идти ремонт, не исключено, что вскроются новые прогнившие места, возможны новые траты. Каким образом такое здание купили, нынешние представители власти не берутся сказать.

Пётр Чеботков, инженер 1 категории Управления капитального строительства, администрации Кудымкарского муниципального района: "Те специалисты, которые покупали, они уже не работают. Как они покупали, история замалчивает. Выявятся еще другие дефекты, потом со временем, дерево гниет, возможно, каркас придется где-то местами менять".

О ситуации извещено краевое Министерство образования. Там намерены сохранить и школу, и садик в Разино любой ценой. Ведь сам эксперимент оказался успешным. Подкачала только сфера, в которой педагоги ничего не смыслят.