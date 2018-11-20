Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Центром выставки в Ватикане стал пермский деревянный бог

Краевой день призывника: боец - всем образец →

В Пермском крае разрушается первый в России учительский дом

смотреть видео

Учительский дом

В учительском доме в деревне Разино Кудымкарского района из-за просевшего потолка приостановлена работа детского сада. Здание построено всего 8 лет назад. Но как оказалось, деревянные балки перекрытий уже успели прогнить.

Светлана Никулина теперь видит внука каждый день. Родители вместо детского сада везут его к бабушке. Все из-за того, что дошкольное учреждение закрыли, там провисла крыша.

Светлана Никулина: "Если сидим дома, не работаем, как это - нормально? Все родители возмущаются".

Учительский дом в деревне Разино - первый из подобных ему в Прикамье и даже во всей России. Под одной крышей детский сад, школа и квартира семьи педагогов. Но такой крыше над головой сегодня не позавидуешь.

Над помещением детского сада прогнили деревянные балки, в итоге потолок провис, в группе пошёл дождь. Из-за прогнивших балок стала течь крыша, на потолке образовались подтёки, а сейчас можно наблюдать черную плесень.

плесень

Здание построили местные предприниматели 9 лет назад, потом его выкупила районная администрация за 5 миллионов рублей. Гарантийный срок постройка выдержала. Но теперь учительский дом, где каждый день находятся дети, требует серьезных вложений. Районный бюджет выделил 260 тысяч рублей на исправление дефектов, подрядчик определен.

Валерий Климов, глава администрации Кудымкарского муниципального района: "До 10 декабря ремонтные работы должны быть выполнены, и детский сад открыт для дальнейшей работы".

Есть мнение, что проблема кроется в выборе проекта. Подобные строения подходят для теплых регионов, но никак не для Урала. Пока будет идти ремонт, не исключено, что вскроются новые прогнившие места, возможны новые траты. Каким образом такое здание купили, нынешние представители власти не берутся сказать.

Пётр Чеботков, инженер 1 категории Управления капитального строительства, администрации Кудымкарского муниципального района: "Те специалисты, которые покупали, они уже не работают. Как они покупали, история замалчивает. Выявятся еще другие дефекты, потом со временем, дерево гниет, возможно, каркас придется где-то местами менять".

О ситуации извещено краевое Министерство образования. Там намерены сохранить и школу, и садик в Разино любой ценой. Ведь сам эксперимент оказался успешным. Подкачала только сфера, в которой педагоги ничего не смыслят.

Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество, Образование

Опубликовано: 20.11.2018 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Центром выставки в Ватикане стал пермский деревянный бог

Пермских школьников наградили за мужество

В Прикамье представили нового начальника Управления налоговой службы

В Лысьве подозреваемый в убийстве школьницы арестован до 19 января

Более двух тысяч жителей Перми остались без холодной воды

Театр «У Моста» представил премьеру - оперетту «Женихи»

«Дочь Земли»: история бесконечного перерождения

Пермского бога в Ватикане увидят тысячи туристов

Помощь придет вовремя

Пермский край. Неделя за 159 секунд


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Центром выставки в Ватикане стал пермский деревянный бог

Краевой день призывника: боец - всем образец →

Обратите внимание

в Перми

В Прикамье сократят до 1700 человек

Неутешительные данные приводит Федеральная служба статистики на четвертый квартал 2018 года.
20.11.2018 в 14:29

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Коммунальная авария: на Парковом без воды остались 1800 человек, детсад и школа

Причина — повреждение чугунной трубы водопровода
20.11.2018 в 14:11

Метки: в Перми, Аварии

На Пермь надвигаются 20-градусные морозы

Со среды в регион начнет поступать арктический воздух.
20.11.2018 в 14:08

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Депутаты гордумы одобрили выкуп здания под детсад в Свердловском районе Перми

Детский сад на Чернышевского, 17в начнет работать в первом квартале 2019 года
20.11.2018 в 13:26

Метки: в Перми, Общество, Образование

К 300-летнему юбилею в Перми отремонтируют фасады домов на центральных улицах

Ежемесячное пленарное заседание проходит в Пермской городской думе.
20.11.2018 в 13:05

Метки: в Перми, Общество

В России

Маршрутки названы самым опасным видом транспорта

Больше всего россияне боятся аварий по вине водителя
19.11.2018 в 17:13

Метки: В России, Общество, в Пермском крае

В России могут поменять правила техосмотра

Разрабатывается сервис, который будет рассчитывать необходимые сроки прохождения ТО, исходя из данных о пройденных километрах и ДТП.
19.11.2018 в 14:07

Метки: в Перми, В России

Пермяк Евгений Климов одержал историческую победу

Летающий лыжник из России впервые победил на этапе Кубка мира
19.11.2018 в 11:43

Метки: В мире, В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

Переход на цифровое ТВ будет поэтапным

Отключение в России аналогового вещания будет длиться шесть месяцев
16.11.2018 в 12:57

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, СМИ, Общество

Льготные тарифы на авиаперевозки будут действовать по всей стране

Правительство расширяет программу субсидирования перевозок
16.11.2018 в 11:34

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Официально, Деньги, Экономика

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье сократят до 1700 человекВ Прикамье сократят до 1700 человек

Коммунальная авария: на Парковом без воды остались 1800 человек, детсад и школаКоммунальная авария: на Парковом без воды остались 1800 человек, детсад и школа

На Пермь надвигаются 20-градусные морозыНа Пермь надвигаются 20-градусные морозы

Депутаты гордумы одобрили выкуп здания под детсад в Свердловском районе ПермиДепутаты гордумы одобрили выкуп здания под детсад в Свердловском районе Перми

К 300-летнему юбилею в Перми отремонтируют фасады домов на центральных улицахК 300-летнему юбилею в Перми отремонтируют фасады домов на центральных улицах

Проект достройки «Первого пермского микрорайона» будет готов к маю 2019 годаПроект достройки «Первого пермского микрорайона» будет готов к маю 2019 года

В МЧС назвали предварительную причину страшного пожара в ЧусовомВ МЧС назвали предварительную причину страшного пожара в Чусовом

С улиц Перми вывезли более 1600 кубометров снегаС улиц Перми вывезли более 1600 кубометров снега

Пермские дошколята сыграют в робофутболПермские дошколята сыграют в робофутбол

Краевой день призывника: боец - всем образецКраевой день призывника: боец - всем образец

Виктор Агеев: появление IKEA в Перми зависит от руководства самой компанииВиктор Агеев: появление IKEA в Перми зависит от руководства самой компании

В Пермском крае разрушается первый в России учительский домВ Пермском крае разрушается первый в России учительский дом

Центром выставки в Ватикане стал пермский деревянный богЦентром выставки в Ватикане стал пермский деревянный бог

Романтический ужин закончился дракой: женщина избила гражданского мужаРомантический ужин закончился дракой: женщина избила гражданского мужа

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям

Пермских школьников наградили за мужествоПермских школьников наградили за мужество

В Прикамье представили нового начальника Управления налоговой службыВ Прикамье представили нового начальника Управления налоговой службы

В Чусовом на пожаре погибли шесть человекВ Чусовом на пожаре погибли шесть человек

Хлеб наш насущныйХлеб наш насущный

Вести Кудымкар 19.11.2018Вести Кудымкар 19.11.2018

В Лысьве подозреваемый в убийстве школьницы арестован до 19 январяВ Лысьве подозреваемый в убийстве школьницы арестован до 19 января

Более двух тысяч жителей Перми остались без холодной водыБолее двух тысяч жителей Перми остались без холодной воды

Театр «У Моста» представил премьеру - оперетту «Женихи»Театр «У Моста» представил премьеру - оперетту «Женихи»

«Дочь Земли»: история бесконечного перерождения«Дочь Земли»: история бесконечного перерождения

Маршрутки названы самым опасным видом транспортаМаршрутки названы самым опасным видом транспорта

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную