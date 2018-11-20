Центром выставки в Ватикане стал пермский деревянный бог

В соборе Святого Петра в Ватикане прошла церемония открытия выставки «Русский путь: от Дионисия до Малевича». 20 ноября она станет доступна для всех желающих. В центре экспозиции - «Христос в темнице», скульптуру создали в 18 веке, до 1920 года она стояла в храме Воскресения Христова в Соликамске, а после была перевезена в Пермскую художественную галерею. В том и уникальность, что более столетия скульптура находилась в православном храме, несмотря на то, что объемные изображения в христианстве апостольской веры под запретом. Теперь деревянную фигуру Христа из Прикамья могут увидеть все гости Ватикана. Выставка проработает до февраля. Вход на нее свободный.