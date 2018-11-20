Пермских школьников наградили за мужество

В Пермском региональном управлении МЧС России 6 медалей "За мужество в спасении" нашли своих героев. Все шестеро - еще школьники. И на счету у каждого как минимум одна спасенная жизнь. Причем спасенная с соблюдением всех мер собственной безопасности, то есть почти так, как это делают профессиональные спасатели.

В тот майский день Кирилл Бродников, Алексей Корякин каждый шли по своим делам. Но увидев тонущего человека, они, не раздумывая, бросились на помощь. Рыбака вытащили из полыньи Лысьвенского пруда. К воде теперь особое отношение, но вопрос - спасать или не спасать - и сейчас не стоит.

Награда нашла героев. Сегодня сразу 6 школьников из Пермского края получают медаль «За мужество в спасении». Самой младшей девочке-спасателю Регине Каримовой едва исполнилось 13, этой весной вытащила из Бардымского пруда 9-летнего ребенка. Полный зал действующих сотрудников МЧС и спасателей аплодирует стоя.

Так уж случилось, что все медали этого года, врученные в Прикамье, связаны со спасением на водах. Безусловно, ни одна экстремальная ситуация не похожа на другую. Но все случаи этого года объединяет неравнодушие и самопожертвование.

В Прикамье сегодня есть примеры героизма, на которые стоит равняться подрастающему поколению. Есть даже отдельный закон о патриотизме, принятый Законодательным собранием. Но дети, спасающие жизни, - это все-таки особый случай.

Сергей Яшкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, Герой России: "Я всю жизнь работаю с людьми, которые заточены по совершению поступков героических. А тут получается хорошо, что мы хорошо, правильно воспитали детей, что они готовы прийти на помощь ближнему".

Награждение медалями проходит под эгидой Совета Федерации пятый год подряд. Страна должна знать своих героев.

Алексей Пушков, член Совета Федерации от Пермского края: "Когда человек забывает о той опасности, которая грозит ему самому, и спасает другого, я считаю, что это имеет огромный эффект. И для детей, и для взрослых. Это же распространяется - это как волны, есть какая-то, я верю, спасательная энергия".

Алексей Корякин уже задумался о карьере профессионального спасателя. И пусть сегодняшняя медаль едва ли поможет при поступлении в вуз, все необходимые черты характера уже проверены и отработаны.