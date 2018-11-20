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В Прикамье представили нового начальника Управления налоговой службы
На координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральной исполнительной власти под председательством главного федерального инспектора Сергея Половникова представили нового начальника Управления налоговой службы в Пермском крае. Чулпан Госсамова переведена в Прикамье из Татарстана, где работала заместителем руководителя местной ФНС. Является заслуженным экономистом Российской Федерации, неоднократно была отмечена вышестоящим руководством. Как отметил в своем приветственном слове губернатор Прикамья Максим Решетников, Пермский край готов принять у себя весь позитивный опыт Татарстана, где сегодня успешно внедряются налоговые инновации. Кроме того, новым начальником фельдъегерской службы в Перми стал Алексей Еремин, а региональное управление «Почты России» возглавила Ксения Ефимова.
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