В Лысьве подозреваемый в убийстве школьницы арестован до 19 января

В Лысьве до 19 января арестовали главного подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки. Это местный житель, ранее судимый за изнасилование и вышедший на свободу по УДО чуть больше года назад. Его вину, конечно, еще предстоит доказать, несмотря на то, что тело ребенка нашли в его квартире. И невзирая на то, что сам подозреваемый не отрицает своей причастности к произошедшему.

В наручниках и под конвоем, никакого общения с прессой. Решением суда Сергею выбрана мера пресечения - содержание под стражей на два месяца. Всё это сообщила прокурор с учетом тяжести совершённого преступления и данных о личности задержанного.

Анна Тенилина, прокурор: "Был судим неоднократно, в том числе за преступления против личности".

Нападал на детей или на взрослых?

Анна Тенилина, прокурор: "В данном случае пока не представлены копии приговоров, имеется справка, представленная информационным центром ГУВД, из которой следует, что был судим, освобождался из мест лишения свободы условно-досрочно".

Задержали Сергея в воскресенье, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». 35-летнего мужчину подозревают в том, что он убил свою 12-летнюю соседку по подъезду.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "18 ноября в квартире многоквартирного жилого дома в городе Лысьва было обнаружено тело двенадцатилетней местной жительницы с явными признаками насильственной смерти".

Информация от следователей пока скупа на какие-то подробности. Известно, что девочка отправилась в школу и пропала. А в воскресенье её тело было обнаружено в квартире задержанного.

Соседи, жители окрестных домов, пребывают в шоке, обсуждают случившееся.

Местный житель: "У меня сын живёт на четвёртом этаже, а этот гадёныш на втором!".

У дома собираются люди, которые даже не знали погибшую и её близких. Город небольшой, говорят лысьвенцы, информация расходится быстро.

Вера Девяткова: "Всё очень больно, всем, мне кажется, исключительно всем. Внучка старшая 11-летняя, когда пришла из школы, по голосу даже слышно, что дети уже все в курсе".

На кустах у дома цветы, в интернете соболезнования, а следователям сейчас необходимо расставить все точки над "и" в этой трагедии.