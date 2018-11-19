Более двух тысяч жителей Перми остались без холодной воды в своих квартирах в результате серьезной коммунальной аварии на улице Островского.

Сначала трубу надо разрезать, а потом вставить в нее кусок, который соединит две половинки. Только после этого вода у двух тысяч человек, наконец, появится. Авария у дома по Островского, 64 произошла в три часа ночи. Здесь забил фонтан воды. Очевидцы сняли на камеру мобильного телефона, как все происходило. С утра образовалась наледь, но ее убрали. После приступили к раскопкам. Котлован составил 3 на 6 метров. Рабочие устраняли трещину, которая появилась в чугунной трубе, диаметр 300 миллиметров. Воды люди лишились внезапно ранним утром, поэтому подготовиться никто не успел, но был организован подвоз воды.

Под отключение попали 2 социальных объекта – гимназия № 33 и детский сад.

Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО «Новогор-Прикамье»: "К сожалению, традиционно такие вещи случаются на чугунных трубах водопроводных в такую погоду, в межсезонье, как правило, март и ноябрь – самые аварийные месяцы, потому что перепады температуры".

Сейчас в обезвоженные в районе аварии дома началась подача воды.