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Театр «У Моста» представил премьеру - оперетту «Женихи»
В пермском театре "У Моста" состоялась премьера в жанре оперетты - "Женихи". Не успела Аграфена Саввишна овдоветь, как к ней тут же начали свататься женихи - дьякон, извозчик, повар, гробовщик и биллиардный маркер. Все хотят заполучить девушку с приданным, каждый ищет к ней свой подход.
Произведение, написанное Исааком Осиповичем Дунаевским более 90 лет назад, по словам режиссера - постановщика Аллы Чепеноги, актуально и сегодня. Остроумная сатира на мещанские нравы в эпоху НЭПа полна ярких афоризмов, внезапных ходов и поворотов сюжета, музыкальных цитат. На сцене артисты поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах.
В жанре оперетты актеры театра «У моста» работали впервые. Оперетту «Женихи» Исаак Дунаевский написал 91 год назад, когда он еще не был широко известным композитором-песенником. Музыкальную драматургию спектакля Дунаевский строит на гротескно-сатирическом использовании бытовых жанров и оперно-опереточных форм. По структуре это комедия с музыкой, близкая водевилю.
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