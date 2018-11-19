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«Дочь Земли»: история бесконечного перерождения

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Дочь Земли

В Перми в галерее "Дом Боне" открылась персональная выставка Ольги Молчановой-Пермяковой "Дочь Земли". Эта выставка - очень личные и сокровенные переживания художницы на тему материнства, на извечную тему нашего с вами места на земле и того, что остаётся после нашего ухода. 12 живописных работ и 6 арт-объектов по принципу комикса раскроют зрителю путь, который проходит дочь, становясь матерью. В работах прослеживается история бесконечного перерождения, продолжения своего рода и становление женщины как матери и не только.

Дочь Земли

Ольга Молчанова-Пермякова, художник: "Материнство - это метафора, перерождаемся мы не только в детях, но и в творениях, поступках, делах. Вторая тема - тема нашего единства с землей, наша тяга к земле, что мы все вышли от земли. Третья тема - смерти и принятие ее".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.11.2018 в 17:35 в рубрике - Вести Пермь

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