Пермского бога в Ватикане увидят тысячи туристов

В Соборе святого Петра в Ватикане открывается выставка «Русский путь. От Дионисия к Малевичу». Тысячи людей смогут увидеть уникальные картины и иконы из музеев Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода и Перми.

В центре экспозиции - "Христос в темнице", знаменитая деревянная скульптура, которую привезли в Ватикан из Пермской художественной галереи. Христа поместили в специальный стеклянный короб, где поддерживается особый микроклимат. Скульптура была создана в 18 веке и до 1920 года стояла в церкви Воскресения Христова в Соликамске.

Выставка в Ватикане проработает с 20 ноября до 18 февраля.