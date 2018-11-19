Пермского бога в Ватикане увидят тысячи туристов
В Соборе святого Петра в Ватикане открывается выставка «Русский путь. От Дионисия к Малевичу». Тысячи людей смогут увидеть уникальные картины и иконы из музеев Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода и Перми.
В центре экспозиции - "Христос в темнице", знаменитая деревянная скульптура, которую привезли в Ватикан из Пермской художественной галереи. Христа поместили в специальный стеклянный короб, где поддерживается особый микроклимат. Скульптура была создана в 18 веке и до 1920 года стояла в церкви Воскресения Христова в Соликамске.
Выставка в Ватикане проработает с 20 ноября до 18 февраля.
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