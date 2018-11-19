Помощь придет вовремя

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Березники

В Березниках на минувшей неделе открыли новое пожарное депо. Для города с большой и потенциально опасной химией это великое дело, делать которое, как и раньше, будут настоящие профи - сотрудники с опытом, не раз проверенные в экстремальных ситуациях. 

10 минут на все про все. От звуков тревожной сирены до начала тушения пожара. Чтобы выдерживать такие жёсткие сроки, нужны постоянные тренировки. В новом пожарном депо Березников предусмотрено. А, кроме того, внутри есть и комнаты отдыха, и спортивный зал, и столовая, множество профессиональных новинок, некоторые из которых березниковцы будут использовать первыми в регионе. Пождепо официально открыто, символически разрезана лента, вручены ключи от спецмашин.

Андрей Полянский, начальник пожарной части № 74 г. Березники: "У нас здесь установлены совершенно новые станки по ремонту рукавов, для ремонта пожарных рукавов, также есть станок для мойки рукавов, комната для сушки и мойки боевой одежды".

пожарные

Здание новое, а кадры - это уже профессиональные пожарные, многие с наградами и внушительным опытом работы. Дело в том, что 74-я пожарная часть объединила две старые и стала в несколько раз больше. 65 сотрудников. Подведомственная территория теперь - вся правобережная часть Березников. Сейчас район активно застраивается, 9-ти и 17-этажными домами, сюда переселяют жителей из аварийных домов в Березниках.

Ал-50, автолестница на 50 метров, дотянется до 17 этажа, это то, что как раз и нужно Березникам, ведь в новом микрорайоне Любимов строятся многоэтажки.

Пожарные депо в Прикамье строятся по государственной программе. Так, летом уже было открыто пожарное депо в Кизеле, а ещё в Гамово. Тратятся деньги и на оснащение. В 2018 году было приобретено 10 пожарных автомобилей. На 2019 год планируется приобретение 8 пожарных автомобилей. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что задача укрепления противопожарной службы является приоритетной для краевых властей. Чтобы защита людей была обеспечена, как на крупных объектах, так и в частном секторе.

пожарные

Андрей Ковтун, министр территориальной безопасности Пермского края: "Эта пожарная часть у нас не первая, по поручению губернатора Максима Решетникова у нас вообще стоит в приоритете безопасность общественная. А пожарная служба - это тот сегмент, без которого население не может. Это госпрограмма у нас, мы недавно запустили пожарную часть в городе Кизел, строится пожарная часть в Чердыни, надеемся, что в первом полугодии 2019 года мы ее будем запускать, целая государственная программа, а это все касается безопасности людей".

Ответственные руководители поздравляют пожарных нового депо, лучшим вручают ведомственные награды.

Андрей Бабинцев, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Местным пожарноспасательным гарнизоном за этот год уже совершенно более семисот выездов, часть выездов не перешли в разряд пожаров, так как своевременно была произведена локализация данными подразделениями. При таких вот условиях я думаю, что все будет минимизировано, все будут живы и здоровы, а наши граждане будут вовремя спасаться".

Несмотря на внушительную статистику, и руководство, и каждый пожарный в отдельности надеются, что выездов будет как можно меньше, а сигнал боевой тревоги вообще не придется слышать никогда.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 19.11.2018 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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