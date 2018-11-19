Пермский край. Неделя за 159 секунд

На минувшей неделе в Прикамье добро визуально победило зло, зимний спортинвентарь превратили в официального "зайца", а пермские ребятишки проиллюстрировали книгу, в которой написано о Перми. Эти и другие темы последних дней, о которых стоит сказать отдельно, - в специальном проекте «Неделя за 159 секунд».

Цифра недели

12 миллиардов 700 миллионов рублей. Это сумма, которую за три года собираются потратить на муниципальные дороги в Пермском крае. Информация официальная, от краевого Минтранса. По годам деньги распределяются примерно поровну: по 4 с небольшим миллиарда. Для муниципалитетов это, по сути, единственная возможность привести свои дороги в порядок. Своих средств на это нет, а тут заплатить нужно всего 10% сметной стоимости работы. Оставшиеся 90% «добьет» региональный дорожный фонд. Кто порасторопней, уже заявки пишет. На два ближайших года предложения уже почти сформированы. Местные власти с краевой помощью планируют починить почти 7,5 сотен километров дорог.

Инициатива недели

С 1 декабря по 31 марта в любой пермской электричке любой пермяк без денег сможет провести зимний спортивный инвентарь. Это может быть и серьезное спортивное оборудование, и разные штуки для отдыха на природе. В льготном списке лыжи простые и горные, сноуборды, лыжные палки, снегокаты, тюбинги и детские санки. Для себя билет купить нужно обязательно. Весь инвентарь лучше компактно собрать и не занимать им место другого пассажира.

Объект недели

Победа добра над злом. Причем, весьма монументальная. В Добрянке появился новый арт-объект. Это огромная деревянная буква «Д», которая словно бы вдавливает в землю отлитое в бетоне слово «ЗЛО». Смыслов в новой композиции увидели массу. Большая часть идей крутится вокруг того, что Добрянка позиционирует себя как российская столица доброты. А буква «Д» одновременно символизирует оба слова. Кстати, в местной истории это не единственный случай игры с буквами. Говорят, что в свое время в названии «Домрянка» «м» поменяли на «б», чтобы звучало «добрее». Создание арт-объекта поддержали нефтяники. Идея стала победителем конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ».

Проект недели

Впервые в мире. Пермские дети нарисовали иллюстрации к повести Бориса Пастернака «Детство Люверс». Говорят, что так с обладателем Нобелевской премии еще не поступали нигде и никогда. Но авторы идеи были настойчивы, потомки писателя не возражали, а ребятишки очень постарались. И нарисовали даже больше, чем нужно. Для книги нужно было четыре неполных десятка иллюстраций. Их выбрали из более чем сотни. Теперь пермяки надеются, что их примеру последуют в других городах страны.

Дата недели

14 ноября. Только не сейчас, а 60 лет назад. В этот день в 1958 году в Перми официально появилось свое собственное телевидение. Создан областной комитет по телевидению и радиовещанию. Если брать по старшинству, то слова «телевидение» и «радио» стоило бы в названии новой организации поменять местами. Радио к тому моменту вещало уже не один десяток лет. Да и телепарактика обогнала телетеорию почти на полгода. Первая трансляция случилась в апреле 1958 года, а в тестовом режиме вещание было запущено летом того же года.