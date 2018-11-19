Пермские призывники взяли в руки мечи и топоры

В Перми прошел День призывника. Молодые люди со всего края могли задать вопросы представителям краевого военного комиссариата. Например, что делать, если столкнулся с дедовщиной, или как попасть в специализированные войска. В Доме офицеров были широко представлены образцы современного оружия, большой интерес у участников вызвали и средневековые мечи и топоры.