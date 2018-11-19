В Лысьве убита 12-летняя школьница

В Лысьве нашли тело пропавшей 12-летней девочки. Она исчезла в субботу после того, как собралась и ушла в школу. Подозреваемого в убийстве задержали.

Тело ребенка с травмами криминального характера обнаружено в квартире соседа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В суд отправлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.