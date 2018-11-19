В Лысьве убита 12-летняя школьница
В Лысьве нашли тело пропавшей 12-летней девочки. Она исчезла в субботу после того, как собралась и ушла в школу. Подозреваемого в убийстве задержали.
Тело ребенка с травмами криминального характера обнаружено в квартире соседа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
В суд отправлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Котябрь»: два десятка кошек обрели новый дом
В Перми чествовали футболисток «Звезды-2005»
Сильный пожар произошёл в выходные в Соликамске
Утечка на водоводе
Обильный снегопад стал причиной всплеска ДТП в Прикамье
В Перми проходят Дни донора
Писатель Алексей Иванов презентовал новый роман о пионерах-вампирах
В Перми выходили лису Алису, пострадавшую в ДТП
Вести Пермь. События недели 18.11.2018
Пермь: зимние ухабы дворового спорта
Добавить комментарий: