«Котябрь»: два десятка кошек обрели новый дом

В Перми состоялся благотворительный фестиваль «Котябрь». В нём приняли участие кошки из приюта «Матроскин».

Что такое осень, подумали волонтеры. Решили, что это самое пушистое время года. Объединив название последнего осеннего месяца и любимых подопечных, получился фестиваль "Котябрь".

25 усатых полосатых привезли на благотворительный фестиваль. Кота Ориона забрали уже через несколько минут после начала мероприятия. А через два часа новых хозяев обрели больше половины пушистых. И в конце концов - все.

У каждого питомца здесь своя история. Кого-то бросили на съемной квартире, кого-то забыли на даче, кого-то принесли добродушные пермяки. Всех животных заранее стерелизуют и пролечивают, чтобы забирать здорового котика.

Для тех, кто хочет забрать себе кошку, волонтеры устраивают собеседование. Кроме того, нужно подписать договор. Таким образом отсекают тех, кто не готов всерьез и долго заботиться о новом друге. Сейчас организаторы пристраивают в среднем по одному полосатому в день.

На фестиваль пригласили профессиональных ветеринаров. Их главной задачей было развеять мифы о содержании кошек дома. Например, оказывается, часто кормить мясом их не рекомендуется, а зубы нужно чистить регулярно.

На фестивале работал котомаркет, приобрести можно было необычные вещицы с изображением усатых. Аквагрим, мастер-класс по декору и конкурс тыквенного пирога.

Желающие могли принести корма, переноски, наполнители, домики. Все это будет использоваться для ухода за котиками в приюте "Матроскин", где уже готовятся к новому пушистому фестивалю, который пройдет в конце декабря.