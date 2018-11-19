В Перми чествовали футболисток «Звезды-2005»

Футболисток «Звезды-2005» наградили за третье место в Чемпионате страны и победу в Кубке России. Как заявлено, на таком результате сказались: обновление состава, а также уход в межсезонье одного из ключевых игроков Дарьи Апанащенко.

"Чувство неудовлетворенности во всех нас должно присутствовать, потому что именно оно гонит нас вперед. Я абсолютно в вас уверен. У вас очень динамичный коллектив!", - отметил на встрече с футболистками Максим Решетников, губернатор Пемского края.