В Перми чествовали футболисток «Звезды-2005»
Футболисток «Звезды-2005» наградили за третье место в Чемпионате страны и победу в Кубке России. Как заявлено, на таком результате сказались: обновление состава, а также уход в межсезонье одного из ключевых игроков Дарьи Апанащенко.
"Чувство неудовлетворенности во всех нас должно присутствовать, потому что именно оно гонит нас вперед. Я абсолютно в вас уверен. У вас очень динамичный коллектив!", - отметил на встрече с футболистками Максим Решетников, губернатор Пемского края.
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