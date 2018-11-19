Сильный пожар произошёл в выходные в Соликамске

Сильный пожар произошел в выходные в восьмиквартирном деревянном доме в Соликамске. Возгорание началось на втором этаже. Огнём оказался повреждён лестничный пролёт, а потом и крыша здания. Вопрос расселения жильцов, оставшихся без крова, сейчас решают специалисты учреждения «Гражданская защита». В социальных сетях была информация об одном погибшем. Однако, в МЧС эти данные не подтверждают. Причину пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Пермскому краю. Одна из отрабатываемых версий - поджог.