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Утечка на водоводе
Утечка на водоводе произошла сегодня ночью на проезжей части по улице Островского в Перми. В 03:00 воду отключили в нескольких домах, а также в ближайших школе и садике. Сейчас на месте прорыва стоит ограждение. Коммунальщики сообщают, что образовавшуюся наледь с дороги подрядчик уже убрал. Для жителей, в домах которых отключили водоснабжение, организуют подвоз воды. Все подробности можно уточнить по телефону 2-100-680.
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