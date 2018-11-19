Обильный снегопад стал причиной всплеска ДТП в Прикамье
Из-за обильного снегопада, который обрушился на Пермский край в выходные, сразу несколько серьезных ДТП случилось на трассах. В частности, на несколько часов оказалось парализовано движение между Пермью и Березниками. Недалеко от Челвы здесь столкнулись большегруз и легковушка. Audi А4 отбросило в кювет, а фура перевернулась и перегородила дорогу. В результате пострадали три человека, которые находились в салоне иномарки. Всех доставили в районную больницу. Общее количество аварий увеличилось в два раза.
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