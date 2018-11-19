В Перми проходят Дни донора. Сегодня все желающие могли сдать кровь по адресу: Комсомольский проспект, 1. За первые часы работы собрали 12 литров крови.Мероприятие проводится Пермской краевой станцией переливания крови.

Требования к донору: возраст старше 18 лет, вес минимум 54 кг, отсутствие противопоказаний(ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, болезни крови, язва, астма и проч.), перед сдачей крови необходимо соблюдать специальную диету.

Для доноров положенакомпенсация на питание,справка на 2 выходных дня с сохранением среднего заработка,обследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С,определение группы крови и резус-фактора иопределение уровня гемоглобина.

20 ноября донорская акция пройдет в г. Краснокамск. Прием доноров состоится в Районном дворце культуры (ул.Маяковского д.9) с 10:00 до 13:00 для всех желающих без записи.

26 ноября – г.Кизел. Прием доноров в Кизеловской городской больнице по адресу: г.Кизел, ул.Борчанинова,1 с 13:00 до 16:00. Предварительная запись не требуется.

27 ноября – п. Суксун. Прием доноров в ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» ( ул. Зеленая, д. 36) с 09:30 до 13:00. Для всех желающих без записи.



27 и 28 ноября – г.Губаха. Прием доноров по предварительной записи. Просим вас записаться на сдачу крови по телефону +7 (34248) 3-16-30.

Прием доноров в ДК «Энергетик» (пр. Ленина 28) с 12.00 до 15.00.



