Писатель Алексей Иванов презентовал новый роман о пионерах-вампирах
Писатель Алексей Иванов презентовал свой новый роман «Пищеблок». На этот раз автор обратился к теме пионерского детства. Простая и веселая история о сложных и серьезных вещах, где нашлось место даже мрачным вампирам. Книги уже должны поступить в продажу.
Ольга Сорокина, продавец книжного магазина: "Книги Алексея Иванова всегда пользуются спросом, у нас его очень часто покупают на подарки, и вообще книги только поступают, и за неделю тут же раскупаются. Ожидается новая книга и уже заранее приходит народ и спрашивает: «Появилась, появилась? Ждем!».
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