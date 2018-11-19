В Перми выходили лису Алису, пострадавшую в ДТП

Поставили на лапы. Помощь дикому зверю смогли оказать пермские ветеринары.

Алису обнаружили на трассе. Покалеченную автомобилем лису отвезли в ветклинику, где животному оказали помощь. Сейчас она стала одним из четвероногих постояльцев приюта «Матроскин». Необычное соседство, учитывая, что здесь живут только кошки.

Ирина Танташева, сотрудник приюта: "По запахам то они стали нервничать, и лиса, и кошки тоже, это всё равно новый запах".

Лисе выделили отдельное помещение, у неё есть возможность передвигаться по комнате, восстанавливаться. К людям относится спокойно, во всяком случае, говорит Ирина, пока никого не кусала. Подпускает к себе, иногда даёт погладить.

Что касается кормёжки, то здесь всё в порядке, из мясных блюд Алиса предпочитает куриное филе, конечно, сырое. В рационе не только мясо, предлагаемый список продуктов весьма разнообразен: овощи, фрукты, ягоды, перепелиные яйца.

Специалисты советуют быть осторожней - всё-таки дикий зверь, отличается от своих собратьев, рождённых в зоопарках. И если будет возможность, после восстановления раненое животное лучше отпускать на волю.

Вера Шкарина, ветеринарный врач Пермского зоопарка: "Нельзя приручить лису. Инстинкты всегда сохраняются, в любой ситуации".

Однако в приюте волнуются, что в дикой природе Алисе придётся очень непросто, учитывая полученные травмы - лиса ослепла на один глаз, кроме того, в лапу ей пришлось вставить пластину, чтобы восстановление проходило нормально.

Так что пока ближайший месяц лиса будет в приюте, но уже нашлись желающие в Добрянском районе забрать её к себе. Сейчас для Алисы строят вольер и, скорее всего, до нового года она сменит место жительства.