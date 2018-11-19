Вести Пермь. События недели 18.11.2018
Темы выпуска:
-Тяжелый гость. Как в Перми впервые в истории встречали самый большой в мире грузовой самолет.
- Консервы на зиму. Как новый пермский фонтан готовили к холодам.
- Почти забытое развлечение. Как в пермских дворах готовятся к грядущим хоккейным баталиям.
- Криминальная комедия. Как в Кудымкаре череда преступлений превратилась в главный комедийный городской сериал.
- Дорогами Суворова. Какой из великих подвигов полководца готовы повторить любители военной истории.
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