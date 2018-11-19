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Пермь: зимние ухабы дворового спорта
Под самый Новый год, 30 декабря, в Перми должны заработать 34 ледовых городка и 189 ледовых катков, их строительство уже началось, однако, за бортом подготовки к Новому году остаются другие, не менее популярные зимой объекты. Речь о хоккейных коробках, заливать и ремонтировать которые приходится энтузиастам, сталкиваясь при этом с совсем уже неожиданными препятствиями.
С плакатами и клюшками, как могут, жители Плоского привлекают внимание к проблемной, но такой нужной хоккейной коробке.
Неравнодушные папы ближайших к Мильчакова- 22 домов по осени латают дыры, заливают и чистят лёд зимой. Но полная реконструкция сооружения рядовым горожанам уже не по плечу. Цена вопроса порядка 100 тысяч.
Алексей Пигалев, представитель инициативной группы: "Это замена бортов, замена покрытия, замена ограждающих конструкций. Это затратные и дорогостоящие работы. Поэтому, я бы хотел обратить внимание властей на эту коробку".
Данная коробка, расположенная на территории школы № 72, по документам не существует, что усложняет дело. Неопределенность прописки – самый частый камень преткновения на пути благополучия дворовой арены.
Найдутся в Перми примеры, где ТСЖ и управляющие компании довольно успешно справляются с содержанием коробок. Выход на лёд и прокат коньков здесь, чаще всего, становится платным. Во всех случаях городской комитет по спорту рекомендует идти прямо к ним.
Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту Перми: "Написать адрес хоккейной коробки, мы уже дальше всю работу проводим сами. Мы смотрим земельный участок, в каком он состоянии, чьей принадлежности. И уже исходя из того, чей земельный участок - там разные алгоритмы действия".
При удачном исходе есть возможность войти в программу развития городской инфраструктуры, которая включает строительство плоскостных и мультифункциональных сооружений.
В городском спорткомитете насчитывают порядка 67 спортивных площадок, активисты-любители доводят эту цифру до 80. Но обе стороны согласны, что функционирующих и в надлежащем состоянии едва ли наберётся десяток. Совет горожанам в этом случае, один: не оставаться равнодушными к здоровью и безопасности собственных детей.
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