«Welcome Day»: студентам-иностранцам помогают адаптироваться

В международный день толерантности в Перми прошел первый форум для иностранных студентов «Welcome Day». Количество учащихся из других стран в Перми уже превысило 2,5 тысячи человек, и их число постоянно растет. Причем это уже не только гости из ближнего зарубежья, все чаще к нам приезжают молодые люди из Индии, Китая, стран Африки.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Для нас очень важно, чтобы они были интегрированы в жизнь города, в жизнь Пермского края, узнали о культуре, истории, наконец, о законах, по которым мы живем здесь в России".

Специально для этого на форуме были организованы три площадки. На одной можно познакомиться с особенностями русской культуры и быта, больше узнать об истории Прикамья. На другой - учат межнациональному общению. На третьей - вместе с сотрудниками правоохранительных органов и миграционной службы разбирают конкретные случаи из жизни иностранцев в России. Здесь же можно поделиться своими проблемами и найти совместное решение.