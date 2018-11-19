Отремонтировали и фактически сохранили. В Перми общими усилиями отремонтировали полицейский участок - помощь участковым оказали муниципальные власти.

Вера Родыгина у местных участковых гость частый. Женщина активно следит за правопорядком в ТОСе. Сегодня, зайдя сюда, она весьма удивилась. Сравнить есть с чем.

Вера Родыгина: "Были деревянные рамы, с одним стеклом, и участковые сидели в своей одежде и мы. Головы мерзли. Ребята болели".

Из-за плачевного состояния, рассказала женщина, люди переживали, что пункт и вовсе закроют. Впрочем, сегодняшнее торжественное открытие обновленного помещения сомнения развеяло. Работы сделано немало - поменяли окна, покрытие пола, потолки, трубы. Удалось сделать это при поддержке депутата округа.

Ирина Горбунова, депутат Пермской городской думы: "Именно по просьбе жителей, именно потому, что есть депутатская программа, и потому что участковые достойны работать в человеческих условиях, мы решили, что этот проект нужно довести до конца".

Ведь работа действительно непростая. Участковый решает множество вопросов, касающихся нарушения порядка, в том числе и с юридической стороны. Впрочем, сегодняшнее открытие довольно символичное. В преддверии профессионального праздника, который принято отмечать 17 ноября.

Дата праздника выбрана неспроста. Именно в этот день в 1923 году НКВД РСФСР была издана инструкция участковому надзирателю.

С этого времени и принято отсчитывать историю института участковых. Сергей работает в этом районе несколько лет. Рассказывает, в день сюда обращаются около 30 человек.

Сергей Юфирев, старший участковый уполномоченный полиции майор полиции: "Каждый день приходят с обращениями по факту бытовых преступлений, правонарушений. Часто выходим на адреса, с гражданами проводим беседы".

О важности работы этих специалистов сегодня говорили не раз.

Алексей Туров, начальник Управления МВД России по г. Перми: "Это нужное дело будет примером для других территорий. И надеюсь что, это не последний участковый пункт полиции, который засиял новыми красками".

Для сотрудников участкового пункта полиции на Юрша, 56а работа кипит и в будни, и выходные. Прием по расписанию, только уже с комфортом.