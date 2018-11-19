В Перми общими усилиями отремонтировали полицейский участок
Отремонтировали и фактически сохранили. В Перми общими усилиями отремонтировали полицейский участок - помощь участковым оказали муниципальные власти.
Вера Родыгина у местных участковых гость частый. Женщина активно следит за правопорядком в ТОСе. Сегодня, зайдя сюда, она весьма удивилась. Сравнить есть с чем.
Вера Родыгина: "Были деревянные рамы, с одним стеклом, и участковые сидели в своей одежде и мы. Головы мерзли. Ребята болели".
Из-за плачевного состояния, рассказала женщина, люди переживали, что пункт и вовсе закроют. Впрочем, сегодняшнее торжественное открытие обновленного помещения сомнения развеяло. Работы сделано немало - поменяли окна, покрытие пола, потолки, трубы. Удалось сделать это при поддержке депутата округа.
Ирина Горбунова, депутат Пермской городской думы: "Именно по просьбе жителей, именно потому, что есть депутатская программа, и потому что участковые достойны работать в человеческих условиях, мы решили, что этот проект нужно довести до конца".
Ведь работа действительно непростая. Участковый решает множество вопросов, касающихся нарушения порядка, в том числе и с юридической стороны. Впрочем, сегодняшнее открытие довольно символичное. В преддверии профессионального праздника, который принято отмечать 17 ноября.
Дата праздника выбрана неспроста. Именно в этот день в 1923 году НКВД РСФСР была издана инструкция участковому надзирателю.
С этого времени и принято отсчитывать историю института участковых. Сергей работает в этом районе несколько лет. Рассказывает, в день сюда обращаются около 30 человек.
Сергей Юфирев, старший участковый уполномоченный полиции майор полиции: "Каждый день приходят с обращениями по факту бытовых преступлений, правонарушений. Часто выходим на адреса, с гражданами проводим беседы".
О важности работы этих специалистов сегодня говорили не раз.
Алексей Туров, начальник Управления МВД России по г. Перми: "Это нужное дело будет примером для других территорий. И надеюсь что, это не последний участковый пункт полиции, который засиял новыми красками".
Для сотрудников участкового пункта полиции на Юрша, 56а работа кипит и в будни, и выходные. Прием по расписанию, только уже с комфортом.
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