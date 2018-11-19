Долгостроев в Перми станет меньше

Число долгостроев в Перми в ближайшее время уменьшится. Дом по улице Челюскинцев достроят за счет беспроцентного займа ПАИЖК.

Лариса Кытманова купила сразу две квартиры во второй очереди дома на Челюскинцев. Как и большинство её соседей, продала единственное жильё. Говорит, выбора не было - как только застройщик обанкротился, начали активные действия.

Лариса Кытманова, председатель ЖСК «Челюскинцев, 23 (вторая очередь)»: "Если бы мы не начали это движение, мы бы дом свой вообще никогда не увидели больше. Слава богу, все поняли, собрались, подписали документы - и началась работа".

Речь о совместной работе с региональными властями согласно принятому в крае механизму достройки проблемных домов. Созданное здесь ЖСК заключило договор с Пермским агентством ипотечного жилищного кредитования. Специалисты провели обследование, проектирование и государственную экспертизу. Все три этапа были безвозмездными.

Пермяки, которые ездят по Стахановской дамбе, видят этот недострой почти 4 года: стройка здесь внезапно прекратилась в декабре 2014-го. Теперь мы наблюдаем активные работы, а новоселье будущие жильцы дома готовятся справить в следующем году.

Сегодня здесь устанавливаются окна, монтируются инженерные коммуникации. В ближайшие дни будет установлен башенный кран. Достройка ведётся за счет беспроцентного займа ПАИЖК.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Алгоритм, заложенный в этих мерах, он абсолютно рабочий. Видим, что стройка идёт. Важно, что дольщики, а ныне пайщики - они соорганизовались".

Сегодня в регионе 10 домов, первоначальные застройщики которых в процессе банкротства. 5 объектов уже прошли все необходимые процедуры и готовы к достройке при господдержке.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Первый дом - он особенно важен. Когда отрабатывается процедура нового законодательства, на каждом шаге ты встаёшь с какими-то техническими нюансами, которые могли быть не учтены. Мы этот путь прошли, задача - показать результат".

Как заявляет подрядчик, результат можно будет оценить в сентябре 2019 года.