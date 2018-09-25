К 100-летию Евгения Вагнера: Память жива делами

В Перми открыли памятный бюст к 100-летию легендарного хирурга Евгения Антоновича Вагнера. Его установили в сквере на углу улиц Глеба Успенского и Пионерской. Сквер также носит имя Первого Академика медицинских наук на Урале. Бюст - работа скульптора Алексея Матвеева. Памятный знак удалось установить благодаря стараниям Пермского медицинского сообщества. За свою жизнь Евгений Антонович провел более 15 тысяч операций на органах грудной клетки. В годы Великой Отечественной Войны Вагнер служил в качестве начальника хирургического отделения эвакуационного госпиталя.

В 1946 году он стал заведующим хирургическим отделением Березниковской городской больницы. В 1955 году занял пост главврача Молотовской областной клинической больницы. В 1970-м Вагнер был назначен ректором Пермского медицинского института, который позже станет академией, а затем и университетом его имени. В 1973 году хирургу было присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. Первый в Пермском крае памятник врачу был установлен в Березниках. И вот теперь бюст Вагнеру появился и в Перми. Люди идут сюда как к своему знакомому.

- С Вагнером встречались часто. Он моему дедушке делал операцию.