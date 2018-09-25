Суд вынес приговор организатору банды лжегазовиков

В Перми огласили приговор организатору группы псевдогазовиков. 22-летний уроженец Нижнего Тагила и его подельники на протяжении нескольких месяцев ходили по квартирам пенсионеров под предлогом ремонта или замены кухонных плит.

Для правдоподобности злоумышленники предъявляли "липовые" документы. В итоге, у жительницы Усть-Качки они украли четверть миллиона рублей.

Также псевдогазовики похитили деньги и ценные вещи у 30 пенсионеров Прикамья. Группа состояла из пяти человек. Все мужчины в возрасте от 21 года до 37 лет. Сейчас организатора признали виновным и приговорили к 4-м годам лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей.

Дело в отношении остальных участников рассматривается отдельно.