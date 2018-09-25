Очередное ДТП с участием лося случилось возле Краснокамска
Очередное ДТП с участием лося случилось на объездной дороге возле Краснокамска. Как сообщают очевидцы, в темное время суток животное вышло из леса на мост через реку Ласьва. Лося сбил легковой автомобиль. Водитель, к счастью, не пострадал. Животное погибло на месте столкновения. У машины серьезно повреждена передняя часть. С начала года в Прикамье зафиксировано уже больше полусотни подобных аварий.
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