← Пермь присоединилась к всероссийскому Дню пиццы
Очередное ДТП с участием лося случилось возле Краснокамска →
Пермские депутаты обсудили начало отопительного сезона
Очередное пленарное заседание проходит в Пермской городской Думе. Среди прочего депутаты обсуждают начало отопительного сезона. Официально он стартовал в краевой столице 20 сентября.
Первым делом тепло подается в социальные учреждения, затем в жилые дома. Депутаты заслушали доклад о подготовке города к зиме. Подробности выяснял корреспондент Сергей Овчинников.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь присоединилась к всероссийскому Дню пиццы
Пермь. Новости культуры 24.09.2018
Семейные фермы поддержат грантами
Пермские корабелы построили торпедный катер образца ВОВ
На арестованный теплоход «Урал» продолжают продавать путёвки
Ремонт теплотрассы на Петропавловской - сроки сдвигаются
1723 дня до юбилея Перми: По набережной прогулялся Василий Татищев
В аэропорту заверили - все пассажиры вылетят по расписанию
Полиция проводит проверку инцидента со стрельбой в Березниках
Большой флешмоб: Пермяки станцевали чарльстон
Добавить комментарий: