Пермь присоединилась к всероссийскому Дню пиццы. От Калининграда до Сахалина в этот день было продано более 220 тысяч единиц этого блюда. Встречались и изделия уникальные, в итальянской кухне ранее не встречавшиеся, например, пицца с мятной колбасой.

Кто не хочет попробовать пиццу с межгалактической мятной колбасой. Рецептура уже разработана Настей и ее подругами. Есть чертеж, ну и что, что мелом и на асфальте. Это ведь только пока.

Анастасия Фотеева: "Космические макарошки и еще там есть космические колбаски. Это такой рецепт есть. Все неземное вкусное".

Международный день пиццы отмечают в феврале. Ну, а в Перми их сразу два - добавляется еще сентябрьский. Кругляш теста с начинкой продают со значительной скидкой, а весь процесс приготовления можно посмотреть на экране.

Здесь можно не только попробовать пиццу, но и самому ее приготовить, на бесплатном мастер-классе на кухне.

Как говорит пицца-мэйкер компании «Додо-пицца», тесто - это их гордость. Готовится прямо в ресторане и никогда не замораживается. Живое, легкое и вкусное. Главное - хрустящая корочка.

Айгуль Девяткина: "Это очень вкусно, женщины, наверное, знают, что такое тесто. Мне в «Додо- пицце» нравится тесто, начинка, соус. Я считаю, что в Перми у нас это самая вкусная пицца".

Додо - это ресторан семейный. История компании началась в 2011-м в Сыктывкаре, а на сегодняшний день пиццу пекут в 10 странах мира. Планы по развитию в Прикамье далеко идущие.

Александр Матлин, генеральный директор компании «Додо-пицца»: "В Перми мы работаем уже полтора года, у нас два ресторана и пункта выдачи, на Парковом и в Закамске, на улице Ласьвинской. Мы планируем открыть еще 6 ресторанов в каждом районе Перми, и ждем всех в гости".

И не исключено, что в рецепт когда-нибудь попадут ингредиенты Насти - космические колбаски. А сама она станет известным кулинаром.