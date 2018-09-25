Пермь присоединилась к всероссийскому Дню пиццы
Пермь присоединилась к всероссийскому Дню пиццы. От Калининграда до Сахалина в этот день было продано более 220 тысяч единиц этого блюда. Встречались и изделия уникальные, в итальянской кухне ранее не встречавшиеся, например, пицца с мятной колбасой.
Кто не хочет попробовать пиццу с межгалактической мятной колбасой. Рецептура уже разработана Настей и ее подругами. Есть чертеж, ну и что, что мелом и на асфальте. Это ведь только пока.
Анастасия Фотеева: "Космические макарошки и еще там есть космические колбаски. Это такой рецепт есть. Все неземное вкусное".
Международный день пиццы отмечают в феврале. Ну, а в Перми их сразу два - добавляется еще сентябрьский. Кругляш теста с начинкой продают со значительной скидкой, а весь процесс приготовления можно посмотреть на экране.
Здесь можно не только попробовать пиццу, но и самому ее приготовить, на бесплатном мастер-классе на кухне.
Как говорит пицца-мэйкер компании «Додо-пицца», тесто - это их гордость. Готовится прямо в ресторане и никогда не замораживается. Живое, легкое и вкусное. Главное - хрустящая корочка.
Айгуль Девяткина: "Это очень вкусно, женщины, наверное, знают, что такое тесто. Мне в «Додо- пицце» нравится тесто, начинка, соус. Я считаю, что в Перми у нас это самая вкусная пицца".
Додо - это ресторан семейный. История компании началась в 2011-м в Сыктывкаре, а на сегодняшний день пиццу пекут в 10 странах мира. Планы по развитию в Прикамье далеко идущие.
Александр Матлин, генеральный директор компании «Додо-пицца»: "В Перми мы работаем уже полтора года, у нас два ресторана и пункта выдачи, на Парковом и в Закамске, на улице Ласьвинской. Мы планируем открыть еще 6 ресторанов в каждом районе Перми, и ждем всех в гости".
И не исключено, что в рецепт когда-нибудь попадут ингредиенты Насти - космические колбаски. А сама она станет известным кулинаром.
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